Проработать вопрос внесения изменений в правила землепользования застройки поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев руководителю инспекции Госстройнадзора Сергею Болгову.

Вопрос касается тему индивидуального жилищного строительства с возможностью перевода индивидуального жилого дома в нежилое помещение. Власти фиксируют случаи, когда в частном секторе вместо жилого дома возводятся рестораны, гостиницы или другие заведения.

— Давайте попытаемся найти решения. Нам приходят многочисленные жалобы от жителей, которым потом приходится жить рядом с отелями или офисными зданиями, — сказал глав региона. — Такие решения и разрешения должна коллегиально принимать Комиссия по землепользованию и застройке, — отметил Александр Гусев.

Ранее воронежский губернатор анонсировал отставки в правительстве, но имен увольняемых чиновников пока не назвал.

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

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