О разрушении здания лесотехнического университета сообщили жители Воронежа.

В частности, «Мое» пишет, что у здания на Тимирязева, 8 может отвалиться колонна. Сообщается, что на ней наблюдается трещина. Руководство вуза оградило опасное пространство специальной лентой.

— Здание разрушается! — пишут в Сети воронежцы.

По словам проектора Павла Гончарова, колона начала разрушаться 17 марта около 8.30 утра.

— Колонна просела на 10-15 см, — сказал Гончаров. — Вероятно, это произошло из-за технологических нарушений, допущенных подрядчиком во время работ по сохранению объекта культурного наследия, которым является здание.

В вузе считают, что для основной постройки опасности трещины пока не представляют — колонны стоят на отдельном фундаменте. Ремонт разрушающего элемента продлится не менее 6 месяцев — такая в стране бюрократия. Лестех планирует взыскать ущерб с подрядчика, который недавно делал ремонт в здании.

Фото «Мое онлайн»

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