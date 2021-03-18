В соседнем с Воронежской областью регионе чиновники возмущаются нежеланию местных жителей работать за 15 тысяч рублей.

Так, по данным РИА Новости, такое заявление сделал Александр Сотников, руководитель управления труда и занятости Орловской области.

— Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все-равно люди отказываются почему-то, — удивляется чиновник.

При этом Сотников жаловался, что жители региона уезжают на заработки в столицу, потому что там зарплата в несколько раз больше. А заодно орловский чиновник обвинил московские власти, что в столице зарплаты зачастую «черные», а у них — «белые». Сотников, который, согласно декларации, получил доход в 2019 году 993 тысячи рублей (в месяц в среднем 82 тысячи рублей), надеется, что люди будут возвращаться из Москвы в Орловскую область.

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