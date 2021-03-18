16-летний парень пропал в Воронежской области
16-летний Сергей Унгаров пропал в Воронежской области. Его поисками занимаются полицейские и добровольцы.
Как сообщили в поисковом отряде «Регион 36» со ссылкой на маму парня, несовершеннолетний ушел из дома 17 марта из поселка Веревкин-2 в Таловского района после чего Сергей перестал выходить на связь.
В день пропажи парень был одет в чёрные джинсы, синюю куртку и чёрные кроссовки. При себе Сергей имел черный рюкзак.
Пропавший среднего телосложения, ростом 160 см. Волосы русые, глаза темно-синие, на правой руке шрам.
Тем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Сергея Унгарова, просят позвонить по телефонам 112, 02 или добровольцам 8-995-333-13-13.
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