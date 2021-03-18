Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в «Открытом диалоге» с вице-премьером Татьяной Голиковой, состоявшемся в Совете Федерации 16 марта. Темой обсуждения стала разработка Правительством РФ стратегии развития системы образования в нашей стране.

— В Указе Президента «О национальных целях развития России до 2030 года» определены основные направления, в соответствии с которыми главным приоритетом развития нашего государства является сохранение и раскрытие потенциала населения. Важную роль в достижении запланированного результата должна сыграть сфера образования, в связи с чем особую значимость приобретает необходимость ее системной модернизации, — отметил в своем комментарии Сергей Лукин.

В рамках «открытого диалога» были предметно рассмотрены вопросы, охватывающие общее, среднее специальное и высшее образование во взаимосвязи с потребностями рынка труда.

Татьяна Голикова указала на то, что текущая демографическая ситуация демонстрирует важность вовлечения на рынок труда молодежи, поскольку 34% в регистрируемой безработице на сегодняшний день составляют люди в возрасте до 29 лет – представители так называемого поколения Z, более мобильного и технологичного. При этом все большее количество школьников – порядка 60% выпускников девятых классов – выбирает для себя среднее специальное образование, планируя продолжить обучение в техникумах и колледжах. Движение молодых профессионалов WorldSkills, по словам заместителя председателя Правительства, дало мощный импульс для развития этой сферы.

Тема среднего профессионального образования в контексте разработки стратегии экономического развития России до 2030 года имеет существенное значение, и поэтому особенно важно проанализировать ключевые проблемы и наметить пути их решения.

Сенатор Сергей Лукин, проведший серию предварительных совещаний с региональными органами образования, обозначил ряд острых вопросов:

— Большинство субъектов федерации сталкивается с целым комплексом проблемных моментов, требующих скоординированных действий на федеральном уровне, в том числе внесения изменений в законодательную базу. Сфера среднего специального образования в настоящее время в основном является зоной ответственности регионов, в то время как их бюджетные возможности, как правило, не позволяют выделять ассигнования, необходимые для обеспечения учебного процесса на должном уровне. В результате безнадежно устаревает материальная и производственная база учебных заведений, компетенции преподавателей, а образовательные программы не соответствуют требованиям работодателей. Необходимо также намного более плотное сотрудничество предприятий-работодателей с учебными заведениями.

Парламентарий добавил, что в ряде случаев необоснованно долгим является и курс овладения рабочими специальностями.

— Система среднего профессионального образования нуждается в коренной модернизации – только тогда она сможет готовить специалистов, пользующихся спросом на рынке труда, — подчеркнул Сергей Лукин.

В своем выступлении вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала верхнюю палату парламента о том, что в настоящее время Правительством РФ ведется активная работа по выработке мер по развитию системы среднего профессионального образования, в том числе в части гибкости образовательных программ. Продолжается оснащение мастерских учебных заведений высокотехнологичным оборудованием с ориентацией на создание учебных производств. На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета в объеме 7,4 млрд рублей создано более 1,5 тысяч мастерских, а в 2021 году предусмотрено 4,4 млрд рублей на открытие еще 700 мастерских.

С начала реализации национального проекта «Образование» повышение квалификации прошли более 15 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. Из них сертифицированы в качестве экспертов WorldSkills более 2 тысяч человек. К 2024 году планируется, что пройдут переобучение 35 тысяч преподавателей.

Кроме того, для более чем 200 специальностей будут пересмотрены сроки обучения – возможна их корректировка в сторону уменьшения.

Татьяна Голикова также обратила внимание на готовность бизнеса участвовать в подготовке профессиональных кадров – прежде всего, речь идет о дуальном образовании, когда предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, а работодатели принимают участие в составлении учебной программы.

Сенатор Сергей Лукин отметил перспективность такого подхода.

— Дуальная система обучения предусматривает сочетание получения теоретических занятий в образовательной организации с периодами производственной деятельности на обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые современные компетенции. Обучающийся уже на ранних этапах включается в производственный процесс, — пояснил Сергей Лукин. – Все это позволяет осуществить успешную профессиональную и социальную адаптацию будущего специалиста.

Подводя итог дискуссии, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила:

— Квалифицированные кадры – эта та почва, на которой строится конкурентоспособная экономика в целом в России, и в субъектах Федерации.

По мнению спикера Совфеда, учащиеся колледжей и техникумов должны получать современные, востребованные на рынке труда навыки, работать на реальном оборудовании, находиться в контакте с предприятиями своего региона, заранее понимать перспективы трудоустройства.

— Все эти вопросы должны найти отражение в новой Стратегии развития среднего профессионального образования, — убежден сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...