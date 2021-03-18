ООО «Строительно-монтажное управление – 95» (СМУ-95), которое выступало генподрядчиком строительства воронежского отеля Marriott признали банкротом.

Как сообщает «Абирег», конкурсным управляющим временно назначен член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Альянс» Артем Рукин.

Общая сумма долга в реестре требований кредиторов значится 100 миллионов рублей. Долг числится за компанией «Ствент».

Компания являлась ООО «СМУ-95» являлась генеральным подрядчиком крупных региональных строек. Это торговый комплекс «Твой дом», сити-парк «Град», гипермаркет «О’Кей», торговый центр «Солнечный рай», отель Marriott, сеть ТЦ «Европа», стадиона «Старт» в Нововоронеже и др.

Организация также занималась реконструкцией в Воронеже Советской площади. Контракт оценивался в 200 миллионов рублей.

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...