37-летнего директора одного из воронежских техникумов задержала полиция за злоупотребление должностными полномочиями. По результатам проверки, выяснилось, что мужчина получил 698 тысяч рублей, якобы, за обучение пенсионеров хлебопечению и кондитерскому делу.

Как пишет «Горком36», дело расследуется в следственном отделе по Северному микрорайону Воронежа.

Признаки злоупотребления было установлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. В 2019 году директор учреждения в рамках федеральной программы взялся за обучение и дополнительное образование пенсионеров. На базе техникума было сформировано несколько групп «студентов» (всего 60 человек), которых обучали по направлениям «Кондитерское дело» и «Хлебопечение». Общая стоимость обучения этих людей составила 2,25 млн рублей.

Но полицейская проверка показала, что девять человек даже не знали, что учатся этим прекрасным наукам. В этом, по версии следствия, скрывается состав преступления: директор техникума с использованием служебного положения получил 698 тыс. рублей ни за что.

Теперь ему грозит до десяти лет несвободы.

Фото pixbay.com

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