В Воронеже на 700 тысяч на обучении пенсионеров хлебопечению нажился директор техникума
37-летнего директора одного из воронежских техникумов задержала полиция за злоупотребление должностными полномочиями. По результатам проверки, выяснилось, что мужчина получил 698 тысяч рублей, якобы, за обучение пенсионеров хлебопечению и кондитерскому делу.
Как пишет «Горком36», дело расследуется в следственном отделе по Северному микрорайону Воронежа.
Но полицейская проверка показала, что девять человек даже не знали, что учатся этим прекрасным наукам. В этом, по версии следствия, скрывается состав преступления: директор техникума с использованием служебного положения получил 698 тыс. рублей ни за что.
Теперь ему грозит до десяти лет несвободы.
Фото pixbay.com
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