В Воронеже стартовал прием заявок от предпринимателей на Премию Столля -2021.

Как сообщили в областном правительстве, лауреатов назовут в конце мая, в канун Дня российского предпринимательства.

В перечень дополнительных номинаций в этом году произошли изменения. Организаторы добавили новую — «За успех в развитии социального предпринимательства». Основная же номинация не изменилась.

Весомый вклад Премии Столля в развитие бизнес-сферы региона отметил глава Воронежской области Александр Гусев.

— За 5 лет победа в Премии имени Вильгельма Столля стала символом доверия. Премия — это репутационные бонусы. Это знак отличия, — сказал губернатор. — Это значит, что предприятие и его руководителя оценили не только клиенты, но и власть, и бизнес-сообщество региона, — отметил Александр Гусев.

По словам главы региона, организаторы создавали премию для того, чтобы показать обществу ценность предпринимательского таланта, настойчивости и силы.

— Именно поэтому к участию выдвигаются не компании и проекты, а личности, которые организуют и реализуют бизнес-проекты, — сказал Александр Гусев.

Напомним, что в 2015 году была учреждена предпринимательская премия имени Вильгельма Столля по инициативе Гражданского собрания «ЛИДЕР» и губернатора Воронежской области.

Фото pixbay.com

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