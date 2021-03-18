«Очень плохими» высказывания Байдена в адрес Путина назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, глава Белого дома уствердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли Байден Путина «убийцей». Американский президент также заявил о том, что руководство России должно заплатить «цену», за то, что она, якобы, попыталась вмешаться в выборы в США.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

По словам представителя Кремля, Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого. «Он [Байден] однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента, заявления в адрес России и Путина, аналогичные тем, что сделал Байден, стали новым словом во взаимоотношениях двух стран. «Конечно, такого не было в истории», — сказал он.

При этом на вопрос о том, последуют ли со стороны Москвы какие-то ответные шаги, представитель Кремля заявил, что «нечего предпринимать». Отвечая на вопрос, как такого рода заявления могут сказаться на динамике двусторонних отношений, Песков отметил, что «абсолютно понятно как». Однако он не стал углубляться в рассуждения на эту тему.

Кроме того, Песков оценил двусторонние отношения России и США как «очень плохие». При этом Песков заявил, что вопрос о том, как выправить складывающиеся отношения двух стран, стоит адресовать не Москве. «Это уже не к нам вопрос», — сказал он.

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