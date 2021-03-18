Решение о проведении в Воронеже общегородского выпускного в 2021 году было принято 18 марта в ходе встречи губернатора региона Александра Гусева и мэра Вадима Кстенина.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, грандиозный праздник для выпускников пройдет в парке «Алые паруса» 2 июня.

– Первый общегородской выпускной, прошедший в позапрошлом году, стал ярким событием не только для его главных участников – выпускников, но и для всего города. Очень жаль, что пандемия не позволила в минувшем году повторить этот успех. Сейчас мы видим снижение заболеваемости, хорошие темпы вакцинации. Надеемся, что для проведения большого праздника прощания со школой не будет препятствий и общегородской выпускной-2021 состоится, – заявил Александр Гусев.

Глава области поручил муниципалитету в сжатые сроки провести все необходимые мероприятия по организации масштабного торжества. По словам мэра города Вадима Кстенина, все профильные службы администрации готовы выполнить поставленную задачу, несмотря на цейтнот.

– Мы приложим все усилия, чтобы достойно проводить во взрослую жизнь выпускников, которые примут решение об участии в празднике в общегородском формате. Нами уже определена дата – 2 июля, местом проведения выпускного вновь станет парк «Алые паруса». Безусловно, несмотря на позитивную динамику заболеваемости, мы будем предпринимать максимум усилий, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции, – доложил мэр Воронежа.

Напомним, впервые в истории Воронежа грандиозный праздник для воронежских выпускников был организован в 2019 году. Подготовка велась почти год и ее основой стала работа непосредственно с детьми, именно на их пожелания ориентировались организаторы. В результате выпускники дали высокую оценку формату и уровню мероприятия, которое было отчасти омрачено только плохой погодой.

– В прошлый раз мы очень хорошо совпали с тем, чего хотели выпускники. Сегодня руководителям точно так же следует ориентироваться не на собственные представления о прекрасном, а на мнение тех, ради кого все это затевается – на мнение сегодняшних одиннадцатиклассников. В ближайшее время в соответствии с решением губернатора управлению образования и молодежной политики совместно с управлением культуры необходимо будет обсудить возможного хедлайнера, проработать событийное насыщение праздника, логистику, активности и локации в парке и т.д., – отметил Вадим Кстенин.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...