Следственный комитет России попросили проверить песню певицы Манижы, с которой та собралась выступать на Евровидении, на предмет противоправных высказываний.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке, сообщает РИА Новости.

Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на Евровидение-2021 c песней «Russian Woman» вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за «антироссийские» ценности.

К главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее обратилась редакция издания «Ветеранские вести», посчитавшая сценический номер Манижи в песне «Russian Woman» оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Накануне Манижа опубликовала шуточное «расследование» в ответ на комментарии в соцсетях. В нем приводятся примеры ксенофобских комментариев в адрес певицы и утверждается, что она «не просто нерусская, а вообще не человек: Манижа — это соль».

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

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