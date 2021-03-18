39-летнего жителя Лискинского района будут судить в Воронежской области за убийство женщины из-за 10 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление случилось 12 сентября прошлого года в Лисках на улице Линейной.

Пьяный мужчина встретил незнакомую 58-летнюю женщину, у которой попросил дать ему 10 рублей. Гражданка ему отказала. Тогда обвиняемый накинулся на нее с ножом. Мужчина нанес жертве многочисленные ранения в шею и руки. От полученных травм женщина скончалась на месте. Преступник убежал.

Экспертиза показала, что смерть наступила от повреждения сонной артерии.

Обвиняемого скорее задержали правоохранители. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков и причинение тяжких телесных повреждений. Обвиняемый в ходе следствия признал вину.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Лискинский районный суд, который и вынесет окончательное решение.

Фото СУ СКР по Воронежской области

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