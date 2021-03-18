Пропавшего в Воронежской области 16-летнего парня нашли живым
Живым и здоровым обнаружили пропавшего в Таловском районе Воронежской области 16-летнего подростка.
Парень ушел из дома в поселке Веревкин 2-й вчера, 17 марта. После чего пропал.
Его поиск вела полиция и добровольца отряда «Регион36».
Сегодня школьника обнаружили в поселке Таловая. Об этом сообщили в службе 112.
Из дома подросток ранее не уходил.
Фото pixbay.com
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