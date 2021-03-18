Живым и здоровым обнаружили пропавшего в Таловском районе Воронежской области 16-летнего подростка.

Парень ушел из дома в поселке Веревкин 2-й вчера, 17 марта. После чего пропал.

Его поиск вела полиция и добровольца отряда «Регион36».

Сегодня школьника обнаружили в поселке Таловая. Об этом сообщили в службе 112.

Из дома подросток ранее не уходил.

Фото pixbay.com

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...