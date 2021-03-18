Исторической назвал президент России Владимир Путин дату воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщает РИА Новости, глава государства поздравил жителей полуострова с 7 годовщиной воссоединения Крыма и России, назвав это историческим событием и «праздником для всех нас».

— Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, — сказал президент. — Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России, — подчеркнул Владимир Путин по видеосвязи, во время встречи с общественностью Севастополя и Крыма.

Крым воссоединился с Россией 18 марта, после проведенного 16 марта референдума, на котором большинство жителей проголосовали за вхождение в состав Российской федерации.

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