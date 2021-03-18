Более 30 звонков из разных городов России поступило в воронежскую полицию после убийства кота местной пенсионеркой.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД по Воронежской области.

Граждане требовали от полицейских привлечь бабулю, пинавшую кота, к ответственности. Причем зоозащитники желали женщине самого жестокого наказания.

По данному факту полицейские до сих пор проводят проверку. Мертвое животное было отправлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 11 марта появилось видео, поражающее своей жестокостью. На нем видно, как пенсионерка, жительница 2-го подъезда дома на ул. Корольковой, 10/1 пинает умирающего кота. Потом она сталкивает его с лестницы. Девушка, которая приехала, чтобы забрать больное животное в приют, обнаружила на улице уже мертвого кота.

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