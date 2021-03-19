Президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья. Тем самым он очень по-доброму ответил на обвинения из США о вмешательстве в их выборы.

Заодно Владимир Путин вспомнил детскую дразнилку, пишут «Известия».

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал глава государства, добавив, что в его словах нет иронии.

Он также вспомнил детскую дразнилку — «кто как обзывается, тот так и называется».

«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — подчеркнул Путин.

Днем ранее Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США. По словам Байдена, он ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом он якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе.

В Москве данными заявлениями американского лидера возмутились. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что линия, выбранная американской администрацией, «не добавляет шансов на нормализацию отношений» и ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США.

Заявлению американского президента предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Москву обвинили во вмешательстве в выборы США. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать на президентских выборах Байдену.

Между тем минюст США, министерство внутренней безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не нашли свидетельств влияния иностранных государств на результаты президентских выборов.

20 марта в Москву для консультаций вылетит посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В ходе переговоров в МИД России и других ведомствах с ним планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей.

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