Тёплые и пасмурные выходные ожидаются в Воронежской области
В предстоящие выходные в Воронежской области ожидается пасмурные, но теплые выходные.
По информации метеорологов, в субботу, 20 марта, в областном центре ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха ночью от нуля до 2 градусов мороза. Днём ожидается до 3 градусов тепла. Ветер северный 2,3 м/с.
В воскресенье, 21 марта, в Воронеже ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Ночью термометр покажет – 2 градуса. Днем воздух прогреется до + 4 градусов. Ветер западный 4,5 м/с.
Фото «Вести ПК»
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