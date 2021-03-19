О готовности запустить рейсы из Воронежа в Сочи с 6 мая заявила авиакомпания Utair.

Теперь жители областного центра могут улететь в бывшую столицу зимней Олимпиады из аэропорта имени Петра Великого пять раз в неделю.

Utair будет летать в Сочи по четвергам и пятницам до конца октября на самолете ATR-72 с компоновкой салона на 70 пассажиров.

Ранее в аэропорту сообщали о начале полетов из Воронежа в Нижневартовск с остановкой в Казани.

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