Из Воронежа в Сочи можно будет улететь 5 раз в неделю
О готовности запустить рейсы из Воронежа в Сочи с 6 мая заявила авиакомпания Utair.
Теперь жители областного центра могут улететь в бывшую столицу зимней Олимпиады из аэропорта имени Петра Великого пять раз в неделю.
Utair будет летать в Сочи по четвергам и пятницам до конца октября на самолете ATR-72 с компоновкой салона на 70 пассажиров.
Ранее в аэропорту сообщали о начале полетов из Воронежа в Нижневартовск с остановкой в Казани.
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