Арт-объект с мамонтами появится на въезде в Костенки под Воронежем.

Об этом 18 марта рассказал руководитель регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков на встрече с губернатором Александром Гусевым, при обсуждении проекта модернизации историко-природного парка «Костёнки-Борщёво-Архангельское».

Власти обещают начать реконструкцию здания музея в Костенках, а запуск официального сайта «Городка Костёнск» произойдёт уже в начале лета.

На въезде в Костенки, по словам Еренкова, должен появиться художественный объект «Мамонты», эскиз которого уже разработан. Также власти обещают отремонтировать съезд в направлении села с участка трассы Воронеж–Луганск.

Губернатор поручил ускорить процесс проектирования парка «Костёнки-Борщёво-Архангельское».

– Если не хватает каких-то документов – их нужно дооформить. Я прошу начинать действовать, а не ждать каких-то дополнительных решений, — сказал Александр Гусев. — На следующем заседании необходимо будет отчитаться о том, что проделано в этом направлении. По инвесторам нужно проводить более персонифицированную работу, искать тех, кто занимается такими темами, в том числе из членов Гражданского собрания «Лидер», и с ними взаимодействовать, рассказывая о проектах. Площадку надо насыщать, – подчеркнул глава региона.

Фото pixbay.com

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...