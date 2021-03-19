Первый аптечный хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Воронеже 18 марта.

Заведение расположилось в доме №93 по улице Хользунова. Ассортимент хаба насчитывает более 12 000 наименований, сообщает прес-служба областного правительства.

Помимо витаминов и лекарств, в хабе представлена продукция для здоровья и красоты, медтехника, средства гигиены, товары для детей и мам. Воронежцы могут выбрать товар в интернете и заказать бесплатную доставку из СБЕР ЕАПТЕКИ в течение трех часов.

На торжественном открытии объекта присутствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— В первую очередь я хочу пожелать жителям области здоровья. Надеюсь, что, пользуясь СБЕР ЕАПТЕКОЙ, они все-таки будут больше покупать профилактические средства, а не средства лечения, — сказал глава региона. — И надеюсь, что сеть разовьется, будет полезной для наших жителей. Здесь достаточно высокая мобильность, широкий ассортимент и, как я понимаю, за счет прямых поставок будут более лояльные цены, — подчеркнул Александр Гусев.

Сообщается, что торговый зал ЕАПТЕКИ площадью 52 к. метра. Склад для хранения товара – 347 метров. В штате хаба 8 комплектовщиков, двое фармацевтов и 12 курьеров. Расчетное число заказов в день – 600.

Фото пресс-службы областного правительства

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