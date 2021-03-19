Корабли НАТО уже неделю не могут найти исчезнувшую с радаров российскую субмарину
Подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону», поисками которой уже неделю занимаются натовские корабли в Средиземном море, находится на связи с командованием.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, субмарина пропала с натовских радаров, после чего сразу несколько кораблей приступили к ее поискам, но безрезультатно. Экипаж «Ростова-на-Дону» при этом спокойно общается с российским командованием.
«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — отметил источник.
Ранее в пятницу командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота находятся сегодня в море на боевом дежурстве.
Как накануне написало, в частности, издание News Israel, несколько дней назад российская подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, «особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию».
После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску «пропажи».
Фото wikipedia.org
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