Подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону», поисками которой уже неделю занимаются натовские корабли в Средиземном море, находится на связи с командованием.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, субмарина пропала с натовских радаров, после чего сразу несколько кораблей приступили к ее поискам, но безрезультатно. Экипаж «Ростова-на-Дону» при этом спокойно общается с российским командованием.

По словам источника, НАТО располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.

«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — отметил источник.

Ранее в пятницу командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота находятся сегодня в море на боевом дежурстве.

Как накануне написало, в частности, издание News Israel, несколько дней назад российская подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, «особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию».

После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску «пропажи».

Фото wikipedia.org

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