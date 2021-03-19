До наступления потепления обещали восстановить липецкие подрядчики разрушенный фасад Воронежского государственного лесотехнического университета.

Одна из колонн, после работ по укреплению фундамента здания на Тимерязева, 8 дала трещину.

По заверению руководства ВЛГТУ, работы по восстановлению начнутся уже в ближайшее время.

Проректор Лестеха по административно-хозяйственной деятельности Павел Гончаров сообщил, что подрядчик восстановит фасад на безвозмездной основе. Сам колона имеет собственный фундамент и на состояние остального здания никак не влияет.

Напомним, что здание вуза на ул. Тимерязева, 8 является объектом культурного наследия.

В прошлом году конкурс на ремонт главного корпуса ВЛГТУ выиграла липецкая компания НПЦ «Черноземье». Стоимость контракта составила 50, 6 миллиона рублей.

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...