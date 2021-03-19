Подрядчики обещали восстановить разрушенный фасад Лестеха до наступления тепла
До наступления потепления обещали восстановить липецкие подрядчики разрушенный фасад Воронежского государственного лесотехнического университета.
Одна из колонн, после работ по укреплению фундамента здания на Тимерязева, 8 дала трещину.
По заверению руководства ВЛГТУ, работы по восстановлению начнутся уже в ближайшее время.
Проректор Лестеха по административно-хозяйственной деятельности Павел Гончаров сообщил, что подрядчик восстановит фасад на безвозмездной основе. Сам колона имеет собственный фундамент и на состояние остального здания никак не влияет.
Напомним, что здание вуза на ул. Тимерязева, 8 является объектом культурного наследия.
В прошлом году конкурс на ремонт главного корпуса ВЛГТУ выиграла липецкая компания НПЦ «Черноземье». Стоимость контракта составила 50, 6 миллиона рублей.
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