2-летняя девочка, пострадавшая после игры с отчимом, пошла на поправку в Воронеже
2-летняя девочка из Новохоперска, пострадавшая во время игры с отчимом, пошла на поправку и переведена из реанимации детской областной больницы в Воронеже.
Как сообщает пресс-служба регионального облздрава, ребенка переломом шейного позвонка и закрытой черепно-мозговой травмой доставили из райцентра на вертолете. В больнице девочке сделали операцию, после которой малышка, которая не могла самостоятельно дышать, находилась в реанимации.
В настоящее время состоянии девочки оценивается как средней тяжести. Маленькую пациентку перевели в профильное отделение больницы.
Фото pixbay.com
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