2-летняя девочка из Новохоперска, пострадавшая во время игры с отчимом, пошла на поправку и переведена из реанимации детской областной больницы в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба регионального облздрава, ребенка переломом шейного позвонка и закрытой черепно-мозговой травмой доставили из райцентра на вертолете. В больнице девочке сделали операцию, после которой малышка, которая не могла самостоятельно дышать, находилась в реанимации.

В настоящее время состоянии девочки оценивается как средней тяжести. Маленькую пациентку перевели в профильное отделение больницы.

Фото pixbay.com

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