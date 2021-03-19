Банкротом совладельца сети магазинов детских товаров «Карапузик» Игоря Овчаренко признал Воронежский арбитраж.

Как следует из материалов суда, в отношении бизнесмена ввели процедуру реализации имущества. Управлять финансами будет Дмитрий Бучин.

В реестре требований должника на момент первого собрания кредиторов значится сумма в 164,1 миллиону рублей.

«Карапузик» перед банкротством включал 20 розничных магазинов в Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и в других населенных пунктах.

Фото pixbay.com

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...