20 многоквартирных домов в Ленинком районе Воронежа остались без горячей воды и тепла.

Причина отключения ресурса традиционная — авария на теплотрассе.

Как сообщает «Горком36», ремонтники обещают завершить работы к 17 часам 19 марта. Аварию ликвидирует предприятие «КБХА», которое поставляет ресурс в дома.

Холодные батареи и отсутствие горячей воды обнаружат у себя жильцы домов на ул. Ворошилова № 29, 31, на ул. 121-й Стрелковой Дивизии № 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 18, 3, 16, на ул. Черняховского № 4, 6 и ул. Летчика Колесниченко № 51, 53, 55, 57, 65, 67.

Кстати, за нарушение сроков аварийного ремонта может строго спросить прокуратура. Так, в феврале 2021 года в воронежской прокуратуре сообщили об итогах проверки по факту отключения из-за аварий отопления и горячего водоснабжения на теплосетях в Левобережном и Железнодорожном районах.

В прокуратуре Воронежа возбуждены сразу три дела по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами») в отношении должностных лиц ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»). Кроме того, директору теплоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Фото pixbay.com

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