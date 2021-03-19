20 многоквартирных домов остались в Воронеже без тепла и горячей воды
20 многоквартирных домов в Ленинком районе Воронежа остались без горячей воды и тепла.
Причина отключения ресурса традиционная — авария на теплотрассе.
Как сообщает «Горком36», ремонтники обещают завершить работы к 17 часам 19 марта. Аварию ликвидирует предприятие «КБХА», которое поставляет ресурс в дома.
Кстати, за нарушение сроков аварийного ремонта может строго спросить прокуратура. Так, в феврале 2021 года в воронежской прокуратуре сообщили об итогах проверки по факту отключения из-за аварий отопления и горячего водоснабжения на теплосетях в Левобережном и Железнодорожном районах.
В прокуратуре Воронежа возбуждены сразу три дела по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами») в отношении должностных лиц ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»). Кроме того, директору теплоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.
Фото pixbay.com
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