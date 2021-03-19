После вакцинации 70% населения в Воронежской области отменят масочный режим
После вакцинации 70 процентов населения Воронежской области, в регионе отменят масочный режим.
Губернатор области Александр Гусев рассказал, что для этого прививку от коронавируса должны сделать около миллиона человек.
Ранее региональные власти ставили задачу вакцинировать 60% населения.
Темпы распространения коронавирусной инфекции снижаются с каждым днем. В четверг, 18 марта, COVID-19 диагностировали у 211 воронежцев – это самый низкий прирост зараженных за последние несколько месяцев.
Ранее о том, что отменять масочный режим в России рано, высказалась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом глава ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется. Введенные меры борьбы с распространением заболевания она назвала результативными.
Фото pixbay.com
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