Пассажирский автобус № 84 сгорел 19 марта на стоянке возле торгового центра сити парка «Град» в Воронеже.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото происшествия.

В региональном управлении МЧС сообщили, что к моменту прибытия пожарных людей в автобусе не было. Спасатели за несколько минут потушили огонь, но автобус успел выгореть.

О причинах пожара пока не сообщается — на месте работают эксперты. Известно, что автобус был новый, так что возможно ущерб будет возмещен по гарантии.

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