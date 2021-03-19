Посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева своим указом отстранил от должности президент Владимир Путин.

Как сообщает «Интерфакс», за последние три года Москва уже третий раз меняет посла. Мезенцев сменил на этом посту в 2019 году Михаила Бабича, который часто критиковал действия белорусских властей.

На пост посла России в Белоруссии 10 марта комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова, ранее возглавлявшего в Латвии российскую дипломатию.

Ожидается также что Мезенцев будет назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, сменив Григория Рапоту.

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