Путин снял с должности посла России в Белоруссии Мезенцева
Посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева своим указом отстранил от должности президент Владимир Путин.
Как сообщает «Интерфакс», за последние три года Москва уже третий раз меняет посла. Мезенцев сменил на этом посту в 2019 году Михаила Бабича, который часто критиковал действия белорусских властей.
На пост посла России в Белоруссии 10 марта комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова, ранее возглавлявшего в Латвии российскую дипломатию.
Ожидается также что Мезенцев будет назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, сменив Григория Рапоту.
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