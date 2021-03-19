В 9-бальных пробках встал Воронеж вечером в пятницу 19 марта.

Более всего заторов было в центре города, который парализовали целых семь дорожно-транспортных происшествий.

Скорость движения автомобилей по таким улицам как Кольцовская, Плехановская и 9 Января не превышала 5 км/ч. Традиционно стоял Московский проспект.

Не лучше наблюдалась ситуация на улицах 20-летия Октября, Машиностроителей, Свободы, Кирова, Остужева, Средне-Московской, а также на проспектах Революции и Труда.

К 20 часам ситуация с пробками немного улучшилась, заторы остались только на Московском проспекте в районе улицы Беговой из-за ДТП. А также на улице Кольцовской на пересечении с улицей Плехановской.

Похожее состояние на дорогах Воронежа прошлый раз наблюдалось после ледяного дождя 12 февраля.

Фото pixbay.com

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