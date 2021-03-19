Добровольцы планируют продолжить помогать людям, даже когда коронавирус отступит окончательно.

Год назад, 19 марта, в Калуге открылся первый волонтерский центр «Единой России» — партия объединила добровольцев, чтобы в борьбе с пандемией помочь тем, кто в этом особенно нуждался. Уже через неделю волонтерские центры были развернуты во всех регионах страны. Сегодня в них ежедневно работают больше ста тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы устроили «перекличку» и запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Они рассказывают истории о том, как прошел их, 2020-й, год.

В Республике Марий Эл Наталья Пешнина начала работать в волонтерском центре с момента открытия. Перед самоизоляцией купила электросамокат — поэтому продукты получалось развозить быстро. Позже узнала, что из-за самоизоляции пожилые люди не могут ходить в парикмахерскую. Пошла на курсы, чтобы бесплатно стричь бабушек и дедушек.

Здесь же, в Йошкар-Оле, волонтером стал чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Дмитрий Иванов. Тяжелоатлет и сейчас регулярно доставляет продукты, а иногда берет с собой дочку, с раннего детства показывая ей пример неравнодушного отношения к людям.

Андрей Баринов из Кинешмы Ивановской области стал добровольцем случайно — в начале апреля прошлого года он поехал к бабушке помочь по хозяйству и в автобусе встретил девушку в волонтёрской экипировке.

«Уже 6 апреля я пришёл в волонтёрский центр. За это время выполнил 300 с лишним просьб о помощи. Обращения поступают разные: кому снег расчистить, кому лекарства и продукты привезти, а кому-то помочь с телефоном разобраться», — рассказывает парень.

В Липецкой области добровольцы помогают детям врачей из «красных зон» подготовиться к экзаменам. Занятия проходят два раза в неделю в районах региона. При необходимости привлекают к консультациям учителей из школ Липецка.

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечает, что на базе волонтерских центров «Единой России» удалось объединить активистов практически всех возрастов, профессий, убеждений.

«Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для страны момент, точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных и активных людей – одно из самых больших достижений прошлого года», — считает он.

Как отметила руководитель Волонтерского центра воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Скрипникова, прошедший год был сложным, но он показал, что в любой беде самый правильный путь — в единстве и сплочении.

«Мы на практике увидели, что волонтерство – это не профессия и не хобби. Это образ жизни и состояние души. Это активная гражданская позиция. Это желание по зову сердца протянуть руку помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. И реально помочь, а иногда даже – спасти.

На протяжении года наши активисты помогали нуждающимся в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Сейчас волонтерский центр в Воронежской области насчитывает порядка 985 добровольцев — это члены партии, сторонники, депутаты разных уровней, представители предпринимательского сообщества, различных общественных объединений («Волонтерский корпус 36», «Волонтёры Победы», волонтеры медики, «Серебряные волонтеры»). Иногда свою помощь предлагали целые семьи.

В течение года мы оказывали помощь с доставкой продуктов, лекарственных препаратов, оплате коммунальных платежей, помогали врачам, развозили продуктовые наборы, горячие обеды. Особое внимание уделялось и уделяется до сих пор представителям старшего поколения и нашим дорогим ветеранам, которым необходимо внимание, поддержка и забота»,- подчеркнула Наталья Скрипникова.

Волонтерские центры «Единой России» за этот год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам — более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы к пациентам. Где бы сегодня ни оказались добровольцы, выполняя заявку одинокого пенсионера или доставляя врача после тяжелой смены домой, везде они слышат слова искренней благодарности. И уже не представляют своей жизни без помощи людям.

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