Торги на работы по строительству Остужевой развязки объявили 19 марта в Воронеже.

Первый этап реконструкции предусматривает строительство на участке улицы Остужева с пересечением с железнодорожными путями. Из бюджета Воронежской области будет выделено на эти цели 1,19 миллиарда рублей.

Работы должны будут выполнены до 15 декабря 2022 года. Заявки желающие могут подавать до 12 апреля.

Городские власти назвали реконструкцию Остужевской развязки крупнейшим в современной истории Воронежа инфраструктурным проектом. Старт этому проекту дал губернатор Александр Гусев, по распоряжению которого из областного дорожного фонда на первый этап реконструкции было выделено 230,2 млн рублей.

– Начальная максимальная цена двухгодичного контракта – почти 1,2 млрд рублей, – отметил Александр Гусев. – Проект реконструкции очень масштабный, дорогой и сложный, на его реализацию потребуется несколько лет.

При этом он дал понять, что далее откладывать вопрос о строительстве было никак нельзя:

– Улица Остужева – один из крупнейших транспортных узлов Воронежа, от ее состояния зависит движение на всем левом берегу.

В воронежской мэрии добавили, что реконструкция Остужевской развязки является частью транспортной схемы генерального плана города. Остужевский узел обеспечивает связи отдельных воронежских микрорайонов («Электроника», «Процессор» и др.), въезд в областной центр со стороны Тамбова, также улица Остужева пересекается с главной магистралью левого берега – Ленинским проспектом.

Как отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин, этот узел уже не справляется с автомобильными потоками, а согласно расчетам, интенсивность движения в ближайшие годы составит более 80 тыс. автомобилей в сутки.

– Горожане и гости города вынуждены ежедневно терять время в пробках, – пояснил глава Воронежа. – Поэтому нами и правительством Воронежской области была проведена системная работа для подготовки к реконструкции развязки.

В эту системную работу входит и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Остужевской развязки, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, была построена дорога от Минской к улице Землячки, которая в ходе реконструкции станет альтернативой, использующейся для объезда участка, где проходят работы.

В целом реконструкцию планируется провести в три этапа:

– участок от путепровода через железную дорогу на Остужева до примыкания транспортной развязки на пересечении трассы М4 «Дон»: устройство шести полос для движения (по три в каждом направлении) с разделением встречных потоков и местных боковых проездов для упорядоченного съезда и выезда на прилегающие территории, и строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской;

– участок от Северного моста до путепровода через ж/д пути на Остужева: устройство шести полос для движения (по три в каждом направлении) с разделением встречных потоков, строительство эстакады от Северного моста над Ленинским проспектом до путепровода через ж/д пути и надземного пешеходного перехода в районе остановки ДК «Электроника»;

– реконструкция существующего путепровода через железную дорогу на Остужева и строительство нового виадука с организацией трёх полос для движения в каждом направлении.

Контракт, который будет заключен по итогам стартовавшего 19 марта тендера, будет заключен на два года. Подрядчик должен будет построить 14-пролётный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку (реконструкция которого тоже предусмотрена контрактом). Ширина каждого сооружения по проекту – 21,99 метра.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин разъяснил порядок работы:

– Чтобы минимизировать неудобства для горожан, мы планируем построить новый путепровод, а потом переключить автомобильное движение на него и провести реконструкцию существующего. Для этого он будет полностью демонтирован, немного изменится его конструкция, кроме того, он станет шире почти на два метра.

Как рассчитывают в администрации горда, благодаря таким решениям удастся избежать больших дорожных проблем на этом участке в ходе начала строительства Остужевской развязки.

Фото сайта «Гипрокоммундортранс»

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