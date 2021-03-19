Торги на начало строительства Остужевской развязки объявлены в Воронеже
Торги на работы по строительству Остужевой развязки объявили 19 марта в Воронеже.
Первый этап реконструкции предусматривает строительство на участке улицы Остужева с пересечением с железнодорожными путями. Из бюджета Воронежской области будет выделено на эти цели 1,19 миллиарда рублей.
Работы должны будут выполнены до 15 декабря 2022 года. Заявки желающие могут подавать до 12 апреля.
– Начальная максимальная цена двухгодичного контракта – почти 1,2 млрд рублей, – отметил Александр Гусев. – Проект реконструкции очень масштабный, дорогой и сложный, на его реализацию потребуется несколько лет.
При этом он дал понять, что далее откладывать вопрос о строительстве было никак нельзя:
– Улица Остужева – один из крупнейших транспортных узлов Воронежа, от ее состояния зависит движение на всем левом берегу.
В воронежской мэрии добавили, что реконструкция Остужевской развязки является частью транспортной схемы генерального плана города. Остужевский узел обеспечивает связи отдельных воронежских микрорайонов («Электроника», «Процессор» и др.), въезд в областной центр со стороны Тамбова, также улица Остужева пересекается с главной магистралью левого берега – Ленинским проспектом.
Как отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин, этот узел уже не справляется с автомобильными потоками, а согласно расчетам, интенсивность движения в ближайшие годы составит более 80 тыс. автомобилей в сутки.
– Горожане и гости города вынуждены ежедневно терять время в пробках, – пояснил глава Воронежа. – Поэтому нами и правительством Воронежской области была проведена системная работа для подготовки к реконструкции развязки.
В эту системную работу входит и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Остужевской развязки, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, была построена дорога от Минской к улице Землячки, которая в ходе реконструкции станет альтернативой, использующейся для объезда участка, где проходят работы.
В целом реконструкцию планируется провести в три этапа:
– участок от путепровода через железную дорогу на Остужева до примыкания транспортной развязки на пересечении трассы М4 «Дон»: устройство шести полос для движения (по три в каждом направлении) с разделением встречных потоков и местных боковых проездов для упорядоченного съезда и выезда на прилегающие территории, и строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской;
– участок от Северного моста до путепровода через ж/д пути на Остужева: устройство шести полос для движения (по три в каждом направлении) с разделением встречных потоков, строительство эстакады от Северного моста над Ленинским проспектом до путепровода через ж/д пути и надземного пешеходного перехода в районе остановки ДК «Электроника»;
– реконструкция существующего путепровода через железную дорогу на Остужева и строительство нового виадука с организацией трёх полос для движения в каждом направлении.
Контракт, который будет заключен по итогам стартовавшего 19 марта тендера, будет заключен на два года. Подрядчик должен будет построить 14-пролётный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку (реконструкция которого тоже предусмотрена контрактом). Ширина каждого сооружения по проекту – 21,99 метра.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин разъяснил порядок работы:
– Чтобы минимизировать неудобства для горожан, мы планируем построить новый путепровод, а потом переключить автомобильное движение на него и провести реконструкцию существующего. Для этого он будет полностью демонтирован, немного изменится его конструкция, кроме того, он станет шире почти на два метра.
Как рассчитывают в администрации горда, благодаря таким решениям удастся избежать больших дорожных проблем на этом участке в ходе начала строительства Остужевской развязки.
Фото сайта «Гипрокоммундортранс»
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