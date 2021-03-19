Американский президент Джо Байден, пытаясь подняться по трапу самолета, трижды споткнулся и упал.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее видео сняли журналисты, которые входят в пул главы США.

Байден, тем не мене, поднявшись без посторонней помощи, все тки зашел в самолет.

Пресс-служба Белого дома уверяет, что причиной инцидента стал сильный ветер.

Сам Байден, опять же по заверениям сотрудников президентской администрации, чувствует себя хорошо.

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