Поднимаясь по трапу самолета Байден трижды споткнулся и упал
Американский президент Джо Байден, пытаясь подняться по трапу самолета, трижды споткнулся и упал.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее видео сняли журналисты, которые входят в пул главы США.
Байден, тем не мене, поднявшись без посторонней помощи, все тки зашел в самолет.
Пресс-служба Белого дома уверяет, что причиной инцидента стал сильный ветер.
Сам Байден, опять же по заверениям сотрудников президентской администрации, чувствует себя хорошо.
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