В Воронежской области выявили ущерб, который причинили государству сотрудники техникума, приняв несуществующих студентов.»Сообразительностью»отличились россошанские «химики».

В региональной прокуратуре сообщили, что в Россошанский химико-механическом техникуме обнаружены подложные документы на основании которых зачислили учащихся. На данный момент выявлено таких 11 человек. Пока ущерб государству оценивается в 260 тысяч рублей, но в ходе следствия, сумма может возрасти.

Правоохранители выяснили, что преподаватели даже вели учет посещений занятий вымышленными лицами и даже ставили им экзамены, а заодно писали заявления на получения средств из бюджета. В общем, «нахимичили» по полной.

Возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

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