В Лискинском районе Воронежской области будут судить женщину за хищение полумиллиона рублей из сейфа своего шефа.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 41-летняя женщина работала уборщицей. Когда она наводила порядок в кабинете начальника, то увидела ключи от сейфа. Моральных качеств гражданки не хватило, чтобы удержаться от соблазна — она взяла ключи и вскрыла сейф, по[итив оттуда 500 тысяч рублей.

Вычислили ее быстро, но часть денег женщина успела потратить. Теперь Лискинский районный суд определит степень ее вины.

Ранее сообщалось о том, что в Воронеже мужчина пытался вскрыть сейф своего бывшего начальника.

В середине февраля 46-летний мужчина «положил глаз» на сейф с полумиллионом рублей и ранним утром пришел в офис в надежде поживится у бывшего работодателя. Его вовремя заметили сотрудники. Пытавшегося сбежать из помещения «медвежатника», задержали охранники.

Фото pixbay.com

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