Американцы массово извиняются за слова своего президента о Владимире Путине.

Посольство России в США получает письма от американцев, которые содержат извинения за резкие высказывания Джозефа Байдена в адрес российского лидера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в США Анатолия Антонова.

— Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ, — написал Антонов в социальных сетях.

По его словам, подобное действие говорит о том, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился». Посол подчеркнул, что тронут позицией граждан США, «понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».

В заключение Антонов выразил надежду на то, что администрация прислушается к «голосу избирателей» и прекратит курс на «дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

«В открытой прямой дискуссии»

Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва «ответит за вмешательство в выборы» в 2020 году. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу «убийцей». МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который «на протяжении двух лет сознательно заводил» российско-американское сотрудничество в тупик.

В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в пятницу заявил, что уверен в том, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным.

После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил ответ Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джо Байдена.

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин. — Прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ», — сказал он.

Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина.

Многие американцы опасаются, что из-за действий американского лидера страна может столкнуться с большими проблемами. Некоторые участники дискуссии посчитали, что Байден стал заложником «банды мошенников-демократов», которые привели его к власти. Чаще всего звучат призывы к президенту США извиниться за скоропалительные и необоснованные высказывания в адрес российского лидера.

Фото «Первый»

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