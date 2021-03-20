Италия может сама принять решение о покупке российской вакцины «Спутник V», сообщил глава правительства республики Марио Драги.

Как сообщает ТАСС, это случится, если не будет принято решение бюрократами из Евросоюза.

— Закажем [«Спутник V»], посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я, — цитирует ТАСС премьера Италии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила практически о том же самом. По ее словам, если евросоюзовские структуры не одобрят российскую вакцину, то Германия это сделает сама.

— Нужно опираться на европейское единство, но, если оно не достигается, нужно делать по-другому, — отметил премьер Италии, ссылаясь на свой разговор с Меркель.

Российскую вакцину «Спутника V» от коронавируса на сегодняшний день зарегистрировали в 50 странах. В это время в Евросоюзе объявили о третьей волне пандемии.

Фото strajj.livejournal.com

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