В хищении 45 миллионов рублей подозревают генерального директора «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод». Деньги выделялись государством для ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов».

19 марта гендиректора Евгения Зудина по решению Октябрьского райсуда Мурманска взяли под стражу на два месяца, сообщает 47news.

Силовики возбудили дело о крупном мошенничестве в октябре 2020 года.

В квартирах Зудина и других руководители завода прошли обыски. После них и был задержан гендиректор.

Мошенничество, по данным издания, связано с работами по очистке топливных баков авианосца. Государство заплатило за это 71 миллион рублей, 45 из которых были похищены из-за завышения фактически затраченных нормо-часов.

Фото pixbay.com

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