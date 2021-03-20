Заместителю главврача городской поликлиники № 3 Ольге Резниковой передали мандат скончавшегося от коронавируса депутата Воронежской областной думы Виталия Круглика.

Как сообщает «Горком36», такое решение приняла региональная избирательная комиссия.

Это мандат депутата, избранного по списку партии «Единая Россия». Ранее он принадлежал гендиректору ООО УК «Продимекс-Сахар» Виталию Круглику. Но в ноябре прошлого года 62-летний Виталий Круглик скончался от коронавируса. В итоге партия решила передать его мандат Ольге Резниковой, которая в сентябре прошлого года также баллотировалась в облдуму по партийному списку.

Выпускница Воронежского мединститута (1991 г.) Ольга Резникова работает в Воронежской поликлинике № 3 в должности заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности.

Фото Воронежской областной думы

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