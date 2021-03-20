В Воронежской области мандат умершего депутата Круглика передали врачу Резниковой
Заместителю главврача городской поликлиники № 3 Ольге Резниковой передали мандат скончавшегося от коронавируса депутата Воронежской областной думы Виталия Круглика.
Как сообщает «Горком36», такое решение приняла региональная избирательная комиссия.
Выпускница Воронежского мединститута (1991 г.) Ольга Резникова работает в Воронежской поликлинике № 3 в должности заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности.
Фото Воронежской областной думы
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