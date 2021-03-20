Поручение исследовать ситуацию в сельском здравоохранении Воронежской области дал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

До него дошли сведения, благодаря сюжету телекомпании НТВ, о том, что в селе Журавка был недостоин фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в результат чего местные жители не могут получать необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает «Горком36», в СКР сообщили, что сотрудники регионального управления ведомства уже направили запросы в воронежского облздрав, прокуратуру области и Госстройнадзор, чтобы получить полную информацию. Вопрос о необходимости доследственной проверки будет решен после поступления запрошенных документов.

Отметим, что вечером 19 марта свой комментарий по ситуации дал и региональный департамент здравоохранения, который назвал информацию, представленную на ТВ, искаженной. Отчитавшись о том, что с 2014 года в области построено 76 фельдшерско-акушерских пунктов, 28 врачебных амбулаторий, 47 модульных ФАПов, пять поликлиник и два больничных стационара, облздрав излагает свою точку зрения на проблему:

«Строительство ФАПов в Журавке и еще 11 населенных пунктах было начато в 2020 году, но приостановлено по объективным причинам. В качестве причин названа сложная экономическая ситуация, в которой оказался подрядчик (ООО «Альфа-Гарант») из-за пандемии COVID-19». При этом деньги, предназначенные для строительства всех 12 ФАПов, «сохранены и будут предоставлены новому подрядчику».

Департамент строительной политики уже подготовил пакет документов для проведения соответствующих торгов, чтобы выбрать этого нового подрядчика.

Еще в департаменте заверили, что задержка строительства упомянутых ФАПов и амбулаторий никак не влияет на оказание медицинской помощи жителям населенных пунктов, упомянутых в сюжете, поскольку везде есть действующие медицинские подразделения, сотрудники которых лечат граждан, выдают льготные лекарства, вакцинируют и ходят на вызовы. Далее приводится детальная статистика, которая должна подтвердить правоту департамента.

Вывод, к которому приходят в облздраве, предельно ясен: «Таким образом, очевидно, что несмотря на форс-мажорные обстоятельства со стороны подрядчика ООО «Альфа-Гарант», строительство новых медицинских объектов в селах Воронежской области продолжится в 2021 г., а пациенты и медицинские работники получат новые здания и оборудование».

Фото youtube-канала «БИЗНЕС Online

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