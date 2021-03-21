В соцсетях появилось сообщение о том, что в Воронеже бродячая собака набросилась на девушку и укусила ее за ягодицу.

Происшествие случилось на Левом берегу города на улице Ржевской.

Некая Кристина написала в социальных сетях, что в среду, 17 марта, на улице на нее напали три дворняги, одна из которых укусила в левую ягодичную область. В качестве подтверждения пострадавшая выложила фото выписки из медкарты.

Кристина предупредила воронежцев об осторожности, а сама написала, что купила перцовый баллончики отпугиватель, чтобы таких инцидентов больше с ней не происходило.

В конце прошлого года в Воронеже женщина, идущая по улице, чуть было не угодила под колеса автомобиля из-за нападения собаки.

На съемке видно, как собака породы далматинец прыгает на женщину, отчего та, споткнувшись о снежный сугроб, падает прямо на дорогу перед едущей машиной.

Фото pixbay.com

...