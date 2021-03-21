По настоящему весенней погоды в Воронеже на предстоящей рабочей неделе не будет.

Как сообщает «Горком36», синоптики обещают дождь и снег, а иногда, и комбинацию обоих видов осадков.

Только в понедельник, 22 марта, в Воронеже не будет никаких осадков. Снег и дождь ожидается 23 и 24 марта. А 25 и 26 числа ожидается только дождь.

Отрицательная температура в областном центре будет наблюдаться только по ночам. А днем термометр будет показывать положительные значения.

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