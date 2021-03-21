О запланированных встречах в различных ведомствах рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат вылетел Москву из Вашингтона в воскресенье, 21 марта, сообщает РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что пока сложно понять, сколько может понадобиться времени на запланированные действия.

«Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я (в России. — Прим. ред.) и останусь», — пояснил он.

Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Вашингтоном в той же степени, что и американская сторона.

«Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. <…> Надо сейчас просто определиться», — заключил он.

Напомним, что причиной поездки российского дипломата в Москву является выходка престарелого американского президента Джозефа Байдена, который на вопрос журналиста, является ли Владимир Путин убийцей, ответил утвердительно. Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья.

Кстати, американцы массово извиняются за слова своего президента о Владимире Путине. Посольство России в США получает письма от американцев, которые содержат извинения за резкие высказывания Джозефа Байдена в адрес российского лидера.

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