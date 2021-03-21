О рейдах по контролю безопасной перевозки детей предупредила воронежская Госавтоинспекция
Тотальные рейды автоинспекции, посвященные контролю за перевозками детей, пройдут в областном центре 22 и 23 марта.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, инспектора будут уделять особое внимание использованию удерживающих кресел и ремней безопасности.
ГИБДД напоминает, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.
Фото pixbay.com
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