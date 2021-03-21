Тотальные рейды автоинспекции, посвященные контролю за перевозками детей, пройдут в областном центре 22 и 23 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, инспектора будут уделять особое внимание использованию удерживающих кресел и ремней безопасности.

ГИБДД напоминает, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.

Фото pixbay.com

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