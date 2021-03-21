Следственные действия в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева проводят сотрудники МВД России.

Как сообщает ТАСС, у главы региона, а также у целого ряда чиновников проводят обыски сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК).

— Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области, — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, в рамках какого дела проводятся следственные действия. Он пояснил, что речь идет о должностных преступлениях.

МВД пока не сообщает в чем подозревается губернатор Белозерцев.

Также не комментирует происходящее в Пензенской области пресс-служба областного правительства.

Фото с сайта правительства Пензенской области

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