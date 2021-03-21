Полиция проводит обыски у губернатора Пензенской области
Следственные действия в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева проводят сотрудники МВД России.
Как сообщает ТАСС, у главы региона, а также у целого ряда чиновников проводят обыски сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК).
Источник не уточнил, в рамках какого дела проводятся следственные действия. Он пояснил, что речь идет о должностных преступлениях.
МВД пока не сообщает в чем подозревается губернатор Белозерцев.
Также не комментирует происходящее в Пензенской области пресс-служба областного правительства.
Фото с сайта правительства Пензенской области
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