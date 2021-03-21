Видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева опубликовал Следственный комитет РФ на youtube-канале.

Главу региона заводят в кабинет силовики, где он начинает подписывать какие-то бумаги. Силовики в это момент изымают документы из шкафов. Сам губернатор Белозерцев выглядит достаточно растерянным…

В СК РФ сообщили, что глав Пензенской области подозревается в получении взятки на сумму в более чем 31 миллион рублей от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.

По версии следствия, за эти деньги Белозерцев должен был обеспечить конкурентные преимущества «Биотэку» при закупке лекарств и медицинских изделий по госконтрактами для региона. В рамках уголовного дела всего задержано 6 человек.

РИА Новости сообщает, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов дела, которым должны предъявить обвинения.

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