Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о необходимости отказ от международных платежных систем и использование альтернативных доллару мировых валют, в рамках снижения санкционных рисков для страны.

Также глава МИД РФ призвал укреплять технологическую самостоятельность, сообщает «Интерфакс».

— Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару, — сказал Лавров.

Также российский министр призвал «отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем». Он пояснил, что жизнь заставляет Россию и Китай «выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры».

— Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ 22 марта начинает зарубежную поездку в Азию. 22-25 марта Лавров посетит Китай и Южную Корею.

23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

24 марта в Сеуле Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, а на следующий день проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

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