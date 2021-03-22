Отходить от использования доллара призвал глава МИД России Лавров
Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о необходимости отказ от международных платежных систем и использование альтернативных доллару мировых валют, в рамках снижения санкционных рисков для страны.
Также глава МИД РФ призвал укреплять технологическую самостоятельность, сообщает «Интерфакс».
Также российский министр призвал «отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем». Он пояснил, что жизнь заставляет Россию и Китай «выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры».
— Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно, — сказал Лавров.
Глава МИД РФ 22 марта начинает зарубежную поездку в Азию. 22-25 марта Лавров посетит Китай и Южную Корею.
23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
24 марта в Сеуле Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, а на следующий день проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.
Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
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