Рейды по соблюдению масочного режима на предприятиях торговли продолжаются в Воронеже. Об

этом сообщает пресс-служба мэрии. Их проводят сотрудники районных управ совместно с полицейскими города. В отношении нарушителей составляют протоколы.

Железнодорожный район

Сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Железнодорожного района совместно с отделом полиции № 1 продолжают ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима организациями торговли и общественного питания.

Всего с начала года было проведено 77 контрольных мероприятий, в ходе которых выявлено 90 нарушений.

46 предпринимателям и продавцам были вручены уведомления о необходимости соблюдения указа губернатора Воронежской области №184-у о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сотрудниками полиции на нарушителей было составлено 44 протокола об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Отметим, что большинство нарушений зафиксировано со стороны покупателей, а не продавцов. С ними проводятся разъяснительные беседы.

Ленинский район

Сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района совместно с полицией регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей масочного режима на объектах торговли и бытового обслуживания.

Несмотря на некоторые послабления ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), в городе продолжает действовать масочный режим.

Комиссионное обследование предприятий с массовым пребыванием посетителей осуществляется ежедневно – сотрудники управы разъясняют руководству и персоналу необходимость неукоснительного соблюдения санитарного законодательства и вручают уведомления. Злостные нарушители привлекаются к административной ответственности.

Также для информирования населения и популяризации прививочной кампании, работники торговли получают информацию о возможности и порядке вакцинирования декларируемых органами государственной власти.

Всего, начиная с 1 января, было обследовано 1100 предприятий и вручено 86 специальных уведомлений. 14 человек привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ, которой предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 300 тыс. рублей в зависимости от правового статуса нарушителя.

Левобережный район

В Левобережном районе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей масочного режима и пресечению фактов несанкционированной торговли.

Сотрудниками управы Левобережного района совместно с сотрудниками отделов полиции № 3 и № 7 УМВД России по городу Воронежу проводятся ежедневные (включая выходные дни) рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей масочного режима. На постоянной основе до граждан доносится информация о необходимости ношения масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции (на предприятиях торговли внимание уделяется наличию социальной разметки).

Так, с начала текущего года сотрудниками управы и полиции был проведен мониторинг 1206 предприятий и объектов торговли по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, выявлено 122 нарушения, вручено 80 уведомлений, составлен 41 протокол.

Также регулярно организуются совместные контрольные мероприятия по пресечению и ликвидации несанкционированной торговли.

19 марта такой рейд прошел на территории, прилегающей к ООО «УК «Рынок «Придача» и ТД «Спутник», в результате чего незаконная торговля была ликвидирована.

Сотрудниками управы района – должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях с начала 2021 года составлено 60 протоколов по ст.19.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».

Наряду с мерами административного воздействия, специалисты управы проводят с гражданами разъяснительную работу о недопустимости осуществления уличной торговли в местах для этих целей не предназначенных, а также информируют о возможности реализации своих товаров на рынках города.

Управа Левобережного района предупреждает жителей и гостей города о том, что приобретение товаров в стихийных местах торговли может быть опасно для здоровья.

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