Температурные качели с мокрым снегом пообещали метеорологи в Воронеже на наступившей рабочей неделе. Погода будет формироваться проходящим через атмосферный фронт антициклоном.

По сообщению гидрометцентра, снег или дождь будут идти практически каждый день.

В понедельник, 22 марта, будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура 5-7° тепла.

Во вторник, 23 марта, в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью температура около нуля, днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В среду, 24 марта, в Воронеже синоптики обещают пасмурную погоду, небольшие осадки. Ночью до 3 градусов мороза, днём ожидается до 4 градусов выше нуля. Ветер северный 10 м/с.

В четверг, 25 марта, в областном центре ожидается переменная облачность, ночная температура будет в районе нуля градусов, дневная будет достигать 7 градусов тепла. Ветер северный, 9 м/с.

В пятницу, 26 марта, ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью ожидается температура воздуха около нуля, днем воздух прогреется до + 9 градусов.

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