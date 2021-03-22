У обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева при обыске следователи нашли около полумиллиарда рублей наличными.

Как пишет ТАСС, об этом рассказал источник в силовых структурах.

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть — в виде денег.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ.

Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника — водителей представительства Маркова Г. В. и Черницова А. И. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.

Таким образом, в действиях Белозерцева усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в действиях Шпигеля, его супруги и Колоскова — ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях Федотова, Маркова — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут «Единой Россией».

Фото с сайта правительства Пензенской области

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