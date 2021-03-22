О том, почему весенние каникулы у воронежских школьников начнутся с середины недели, рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что школьники в областном центре будут отдыхать с 25 по 31 марта. Некоторые родители были в недоумении, почему каникулы начинаются с четверга.

В горадминистрации рассказали, что рекомендуемые сроки проведения каникул в школах города устанавливаются приказом управления образования и молодёжной политики Воронежа. В нормативных актах не предусмотрено, чтобы каникулы начинались именно в понедельник.

А в районах Воронежской области школы могут устанавливать свои сроки ухода на каникулы.

Фото pixbay.com

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